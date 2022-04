LPI-G: Streit eskalierte

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 30.03.2022, gegen 10:20 Uhr sollte in Altenburg ein Pkw VW kontrolliert werden. Dieser entzog sich durch Flucht der polizeilichen Kontrolle. Der Fahrzeugführer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Borna. Dabei wurde er geblitzt, überfuhr mehrere Ampelanlagen bei "Rot" und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. Das Fahrzeug konnte schließlich in Borna gestellt werden, ...

