Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230206.8 Sankt Michaelisdonn: Einbrecher in der Nacht zum Sonntag aktiv

Sankt Michaelisdonn (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es in Sankt Michaelisdonn zu drei Einbrüchen gekommen. In zwei Fällen waren Vereinsheime betroffen, im dritten ein Gewerbebetrieb.

In der Zuckerstraße gingen Unbekannte ein Vereinsheim an, indem sie an Fenstern und Türen hebelten und eine Fensterscheibe einzuschlagen versuchten. Sämtliche Anstrengungen verliefen erfolglos, so dass die Einbrecher den Tatort unverrichteter Dinge verließen. Der durch sie angerichtete Sachschaden belief sich auf etwa 5.000 Euro. Gleiches Objekt beherbergte, baulich getrennt, ein zweites Clubheim. Das Eindringen in dieses gelang im Gegensatz zum erstgenannten Fall besser. Vermutlich agierten dieselben Täter, sie erbeuteten unter anderem Lebensmittel und vermutlich einen Schlüssel, der ihnen Zutritt zum dritten Tatort verschaffte. Der lag ebenfalls in der Zuckerstraße, es handelte sich um den Bauhof. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten die Einbrecher hier keine Beute.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell