Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230206.4 Breitenburg: Autofahrer verursacht alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Verkehrsunfall

Breitenburg (ots)

Am Samstag um 11:15 Uhr befuhr ein 31jähriger Hohenlockstedter mit einer 23jährigen Hohenlockstedterin auf dem Beifahrersitz die Elmshorner Straße von Dägeling kommend Richtung Itzehoe. Bei einem Abbiegemanöver nach links kam dieser von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Findling. Beide Insassen entfernten sich zuerst zu Fuß, durch Zeugenaussagen konnten sie jedoch von Polizeibeamten in der Straße Schulenburg kontrolliert werden. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,14 Promille und Hinweise zu vorvergangenem Drogenkonsum. Beim Unfall verletzte sich der Fahrer leicht, die Beifahrerin blieb unverletzt. Eine Fahrerlaubnis konnte der Hohenlockstedter nicht vorweisen. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Das an der Fahrzeugfront stark beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen, am Findling entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. Den Hohenlockstedter erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke sowie anderer berauschender Mittel, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Geschwindigkeitsverstößen.

