POL-IZ: 230206.5 Brunsbüttel: Kollision im kleinen Vorhafen in Brunsbüttel

Brokstedt (ots) - Am Samstag drangen unbekannte Täter in der Zeit von 11:15 Uhr bis 13:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein. Mit einem Stein warfen diese eine Fensterscheibe ein und öffneten so das Fenster zum Einstieg. Im Haus durchsuchten sie die Innenräume nach Wertsachen und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, eine ...

mehr