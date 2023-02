Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230206.5 Brunsbüttel: Kollision im kleinen Vorhafen in Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

Am Freitag der vergangenen Woche ist es in Brunsbüttel zu einer Kollision eines Motorschiffes mit einem anderen Fahrzeug und mit Dalben gekommen. Dabei entstanden einige Schäden.

Um 10.15 Uhr stieß das von See kommende Motorschiff während des Einlaufens in den kleinen Vorhafen zunächst mit einem Lotsenversetzer und anschließend mit zwei Dalben zusammen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, Ladung oder Betriebsstoffe traten nicht aus. Als Grund für die Kollision nannte der Kapitän den starken Wind. An beiden Schiffen und an den beiden Dalben entstanden geringe Schäden. Das Schiff konnte und durfte seine Fahrt fortsetzen, die Wasserschutzpolizeibeamten fertigten eine Seeunfallanzeige.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell