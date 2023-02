POL-PDNR: Diebstahl von Kupferkessel

Betzdorf (ots) - Steinebach Verkehrsunfall mit Sachschaden am 03.02.2023, 08.00 h, K 116, Steinebach Ein 22-jähriger und ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhren die K 116 aus Richtung Steinebach kommend in Fahrtrichtung Elkenroth. Als der 22-jährige nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und seine Fahrt verlangsamte, deutete der 53-jährige dieses Verhalten falsch und überholte den Vorausfahrenden beim ...

