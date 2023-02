POL-PDNR: Wochenendpressebericht

Betzdorf (ots) - Kirchen Verkehrsunfall am 04.02.2023, 11:00 h, in Kirchen, Amselweg Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin touchierte beim Rückwärtsfahren den ordnungsgemäß in einem Wendehammer geparkten Pkw eines 57-jährigen Mannes. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000.- EUR. Kirchen Fahren unter Drogeneinfluss und Alkohol mit Auffinden von Drogen am 04.02.2023, 11:30 h, in Kirchen, Hauptstraße Im Rahmen einer ...

