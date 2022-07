POL-GM: Baucontainer aufgebrochen

Radevormwald (ots) - In der Nacht auf Montag (11. Juli) haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Carl-Diem-Straße einzusteigen. Ein Hausbewohner war gegen 01.10 Uhr durch Geräusche wach geworden. Nachdem er das Licht eingeschaltet hatte, machte er sich auf die Suche nach der Ursache. Dabei stellte er fest, dass Einbrecher das Gitter eines Kellerschachts ausgehoben und eine Überwachungskamera im ...

mehr