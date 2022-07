POL-GM: Nächtlicher Einbruchsversuch

Gummersbach (ots) - Nach dem Diebstahl von Zigaretten aus einem Verbrauchermarkt in Gummersbach-Becke sucht die Polizei nach einem schwarzen VW Polo, an dem belgische Kennzeichen angebracht waren. Am späten Donnerstagabend (7. Juli, ca. 20.30 - 20.45 Uhr) hatten mehrere Männer unter Ablenkung des Personals Zigaretten aus dem Lagerbestand des Marktes an sich nehmen ...

mehr