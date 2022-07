Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei fahndet nach schwarzem VW Polo mit belgischen Kennzeichen

Gummersbach (ots)

Nach dem Diebstahl von Zigaretten aus einem Verbrauchermarkt in Gummersbach-Becke sucht die Polizei nach einem schwarzen VW Polo, an dem belgische Kennzeichen angebracht waren. Am späten Donnerstagabend (7. Juli, ca. 20.30 - 20.45 Uhr) hatten mehrere Männer unter Ablenkung des Personals Zigaretten aus dem Lagerbestand des Marktes an sich nehmen können. Ein vor dem Eingang postierter Mittäter sorgte im richtigen Moment dafür, dass sich die Schiebetüren des Eingangs öffneten, sodass die Täter den Markt verlassen konnten, ohne den Kassenbereich passieren zu müssen. Nachdem sie ihre Beute in einem schwarzen VW Polo verstaut hatten, flüchteten sie. Eine Zeugin hatte die Täter beim Verlassen des Marktes beobachtet, konnte aber lediglich erkennen, dass an dem Polo ein Kennzeichen aus Belgien angebracht war. Hinweise zu dem VW Polo bzw. den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

