POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 05.02.2023

Kirchen

Verkehrsunfall am 04.02.2023, 11:00 h, in Kirchen, Amselweg Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin touchierte beim Rückwärtsfahren den ordnungsgemäß in einem Wendehammer geparkten Pkw eines 57-jährigen Mannes. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000.- EUR.

Kirchen

Fahren unter Drogeneinfluss und Alkohol mit Auffinden von Drogen am 04.02.2023, 11:30 h, in Kirchen, Hauptstraße Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 33-jähriger Pkw-Fahrer auffällig, der drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies. Der Drogentest deutete auf den Konsum verschiedener Drogen hin. Gleichzeitig konnte auch noch Alkoholgeruch festgestellt werden und beim Durchsuchen des Fahrzeuges wurden weitere Drogen aufgefunden. Es wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein und die Drogen sichergestellt. Der 33-jährige muss nun mit diversen Strafanzeigen rechnen.

Niederfischbach

Sachbeschädigung in der Zeit von 03.02.2023, 19.30 h, bis 04.02.2023, 09.00 h, in Niederfischbach, Heinrich-Görg-Straße Von bislang unbekannten Tätern wurde der vor dem Anwesen abgestellte Pkw, ein weißer Audi, mit einem spitzen Gegenstand rundherum zerkratzt, wobei ein Sachschaden von etwa 1.000.- EUR entstand. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Kirchen

Tankbetrug und Verkehrsunfallflucht am 04.02.2023, 20.40 h, in Kirchen, Jungenthaler Straße Ein bislang unbekannter Täter tankte zunächst an der Aral-Tankstelle im Ortsteil Wehbach für knapp 150.- EUR und entfernte sich dann ohne zu bezahlen vom Tankstellengelände. Dabei kollidierte er mit dem Pkw einer 19-jährigen jungen Frau und flüchtete anschließend noch vom Unfallort. Von der 19-jährigen konnte das Kennzeichen abgelesen werden und wahrscheinlich wurde auch die Tat auf Video aufgenommen. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Am Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

