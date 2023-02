POL-PDNR: Technischer Defekt führt beinahe zu Wohnhausbrand

Linz am Rhein (ots) - Am Freitagmorgen führte die Polizei Schulwegkontrollen in einer örtlichen Grundschule in Linz am Rhein durch. Der Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen lag hierbei auf einer ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder. Leider mussten die Beamten bei insgesamt sieben Verkehrsteilnehmern Mängel sanktionieren. In sechs Fällen waren Kinder gar nicht oder unzureichend gesichert. Gegen die nachlässigen Eltern ...

