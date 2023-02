POL-PDNR: Ladendiebstahl

Dierdorf (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es in der Neuwieder Straße zu einem Sachbeschädigungsdelikt im Straßenverkehr. Die Geschädigte beabsichtigte mit ihrem PKW in eine Seitenstraße abzubiegen, die ein Fußgänger hinter einem anderen Fahrzeug überquerte. Die Geschädigte gab an, dass sie bei der Wahrnehmung des Fußgängers gefahrlos abbremsen konnte. Der ...

mehr