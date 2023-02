Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrolle/ Mehrere Kinder ohne Sicherung

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagmorgen führte die Polizei Schulwegkontrollen in einer örtlichen Grundschule in Linz am Rhein durch. Der Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen lag hierbei auf einer ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder. Leider mussten die Beamten bei insgesamt sieben Verkehrsteilnehmern Mängel sanktionieren. In sechs Fällen waren Kinder gar nicht oder unzureichend gesichert. Gegen die nachlässigen Eltern wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. Den Beamten fiel zudem auf, dass die Betroffenen lediglich wenige hundert Meter entfernt wohnen und ihre Kinder dennoch mit dem Auto in die Schule bringen. Die Polizei empfiehlt, Kinder früh und altersgerecht an den Straßenverkehr heranzuführen. Dazu gehört auch der Fußweg in die Schule.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell