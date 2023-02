Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall in der Pirzenthaler Straße

Wissen (ots)

Am Samstagnachmittag, 04.02.2023, um 16:45 Uhr ereignete sich in der Pirzenthaler Straße in Wissen ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw VW Polo fuhr aus Richtung Realschule kommend in Richtung Innenstadt und kam in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie einen entgegenkommenden Pkw Renault. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen.

