Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Vettelschoß (ots)

In der Nacht zu Sonntag geriet ein 17-jähriger Rollerfahrer mit seinem hinter ihm sitzenden Sozius aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und anschließend zu Fall, als sie in Vettelschoß vom Willscheider Weg in die Michaelstraße einbogen. Infolge des Sturzes, verletzte sich der ebenfalls 17-jährige Sozius am Knöchel und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Als Streifenbeamte der Polizei Linz zur Unfallaufnahme hinzukamen, bemerkten diese sofort Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers, sodass vor Ort und anschließend auf der Dienststelle Linz ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Test ergab einen Wert von 0,13 Promille. Da der 17-jährige Fahrer sich in der Probezeit befindet, muss er nun mit einem Bußgeld und der Verlängerung der Probezeit rechnen. Er wurde anschließend zudem an seine Eltern übergeben.

