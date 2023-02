POL-PDNR: Verkehrsüberwachung

Vettelschoß (ots) - In der Nacht zu Sonntag geriet ein 17-jähriger Rollerfahrer mit seinem hinter ihm sitzenden Sozius aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und anschließend zu Fall, als sie in Vettelschoß vom Willscheider Weg in die Michaelstraße einbogen. Infolge des Sturzes, verletzte sich der ebenfalls 17-jährige Sozius am Knöchel und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Als ...

