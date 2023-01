Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Katalysator entwendet, Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Gottenheim - In der Nacht von Montag 09.01.2023, auf Dienstag 10.01.2023, wurde an einem silbernen Daimler-Benz CLK der Katalysator gestohlen. Der Pkw war in der Nägelseestraße vor einem Autohaus abgestellt. Die bislang unbekannte Täterschaft musste das Fahrzeug mit einem Wagenheber anheben um an den Katalysator zu gelangen. Dieser wurde schließlich mit einem mitgebrachten Werkzeug vom Auspuffrohr abgetrennt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 EUR. Der Polizeiposten in Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden erbeten unter der Tel.Nr.: 07667/91170

