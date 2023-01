Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Lebensmittelmarkt- Tresore aufgebrochen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 08.01.2023, auf Montag, 09.01.2023, brachen Unbekannte in einen größeren Lebensmittelmarkt in der Gewerbestraße ein. In einem Büro wurden zwei Tresore gewaltsam geöffnet und Bargeld aus diesen gestohlen. Die Höhe des Diebstahlschadens und des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder auch per Email unter loerrach.kk@polizei.bwl.de erreichbar.

