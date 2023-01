Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Geparkter BMW beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 10.01.2023, zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr, ist ein vor einer Bank in der Schulstraße in Albbruck ein geparkter BMW von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der verantwortliche Fahrer flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von rund 3000 Euro am BMW. Der blaue BMW wies eine frische Beschädigung an der Fahrerseite auf. Beim Ein- oder Ausparken linksseitig des BMWs dürfte der Schaden verursacht worden sein. Auf Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

