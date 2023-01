POL-FR: Wutöschingen: Abfallcontainer gerät in Brand

Freiburg (ots) - Am Montag, dem 09.01.2023, zwischen 07:30 und 14:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwei Autos in Emmendingen. Die beiden Fahrzeuge, ein VW T4 California und ein Audi A4, parkten in Richtung Schützenstraße und wurden beide an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000EUR. Vom ...

