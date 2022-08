Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer schlägt auf Fußgänger ein

Mühlhausen (ots)

Ein 32-jähriger Fußgänger wies am Dienstagabend, gegen 19.10 Uhr, in der Kurzen Jakobistraße einen Autofahrer auf sein Fehlverhalten hin. Der unbekannte Fahrzeugführer hatte die Straße entgegen der Fahrtrichtung befahren. Daraufhin soll der unbekannte Mann ausgestiegen sein und den Fußgänger ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem wurde die Brille beschädigt. Der unbekannte Autofahrer war mit einem weißen Skoda Kombi unterwegs und fuhr in Richtung Wahlstraße davon. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

