LPI-NDH: Laubhaufen in Brand gesetzt

Bad Langensalza (ots) - Ein 71-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Daimler Benz am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, die Gothaer Landstraße. Von dort bog er nach links in Richtung Stadtmitte, auf die Erfurter Straße ab. Hierbei stieß er mit einer 50-jährigen Radfahrerin zusammen, die an der Ampel die Straße überqueren wollte. Die Frau musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden, verletzte sich aber nicht ...

