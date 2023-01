POL-FR: Emmendingen: Fahrzeugstreifer in der Denzlinger Straße - Verursacher gesucht

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Stadt Titisee-Neustadt;] Am 09.01.2023, gegen 23:53 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in eine Gaststätte in der Hauptstraße einzubrechen. Zunächst hebelte der Täter die rückwärtige Eingangstüre auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Beim Betreten des Gastraumes löste die Alarmanlage aus, so dass der Täter von der weiteren Tatausführung abließ und ...

