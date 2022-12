Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr kam es im Bereich der Kreisstraße 1006 (K 1006) und der Felsenstraße in Magstadt zu einer Unfallflucht. Eine 29-jährige Seat-Lenkerin befuhr die K 1006 aus Richtung Bundesstraße 464 (B 464) kommend in Fahrtrichtung Magstadt. Auf Höhe der Felsenstraße soll ihr ein Pkw, vermutlich ein weißer Kleinwagen, auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. In der Folge sei sie nach rechts ausgewichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kollidierte sie mit dem sich dort befindlichen Bordstein, wodurch ein Sachschaden von rund 2.300 Euro entstand. Die Fahrerin oder der Fahrer des entgegenkommenden Pkw soll ebenfalls nach rechts ausgewichen sein und anschließend die Fahrt in Richtung B 464 fortgesetzt haben. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07031 697-0 zu melden.

