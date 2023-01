Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes - Zeugen gesucht!

Freiburg

Am Montag, 09.01.2023, gegen 17:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Saarstraße in Jestetten zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte einen dort geparkten Skoda und flüchtete. Am Skoda entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Zumindest ein Zeuge wurde aufgrund eines Geräusches auf den Unfall aufmerksam und unterrichtete die Skoda-Fahrerin. Allerdings versäumte es die Skoda-Fahrerin, dessen Erreichbarkeit festzuhalten. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet diesen Mann und auch andere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07751 8316-0 zu melden.

