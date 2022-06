POL-VIE: 220618 Viersen: Radfahrer angefahren, Pkw flüchtet

Kreispolizeibehörde Viersen

Viersen: Radfahrer angefahren, Pkw flüchtet

Viersen

Am heutigen Tag fuhr ein 35jähriger Mann aus Niederkrüchten gegen 13:25 Uhr mit seinem Fahrrad über den Fußgängerweg Hauptstraße/Bahnhofstraße in Viersen. Mittig der Straße wurde er von einem auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße fahrenden Pkw touchiert und stürzte. Der Pkw, eine schwarze Daimler-Benz Limousine, setzte seine Fahrt, ohne sich um den leicht verletzten Radfahrer zu kümmern, in Richtung Gereonplatz fort. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenjaus gebracht. Die Polizei Viersen bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02162/377-0 zu melden./jp(536)

