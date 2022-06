Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kempen (ots)

Am heutigen Tag, gegen 17.15 Uhr befuhr ein 32 jähriger Mann aus Moers, die Otto-Schott-Straße in Kempen. Er fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Kerkener Straße. An dieser Einmündung wollte er nach rechts, in Richtung Kempener Aussenring, abbliegen. Beim Abbiegevorgang missachtete er die Vorfahrt des von Rechts kommenden 15 jährigen Radfahrer, der den dortigen Radweg nutzte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verltzt wurde.

