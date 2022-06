Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St.Hubert: Einbruch in Werkstatt misslungen - Pächter schützt sich durch Präventiv-Maßnahmen

Kempen-St.Hubert (ots)

Zwischen dem 14. Und 15. Juni versuchten unbekannte Täter, in eine Werkstatt auf dem Hohenzollernplatz in Kempen-St. Hubert einzubrechen. Es blieb aber lediglich bei einem Versuch, da der 87-jährige Pächter an all seinen Rolltoren einen Nagel angebracht hat, welcher verhindert, dass die Tore ungewollte hochgedrückt werden können. Auch Sie können die Gefahr eines Einbruchs minimieren, indem Sie präventive Maßnahmen treffen. Die KPB Viersen bietet kostenlose, persönliche Beratungen an, wie Sie Ihr zuhause sicherer gestalten können. Unter folgendem Link können Sie nähere Infos zum Thema Einbruchschutz erfahren: https://viersen.polizei.nrw/wohnungseinbruch. Hinweise auf Tatverdächtige im aktuellen Fall bitte an die Kripo über die 02162/377-0. /AM (534)

