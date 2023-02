Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230206.6 Itzehoe: Drei Einbrüche im Innenstadtbereich

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher in Itzehoe ihr Unwesen getrieben. Sie drangen in drei Gewerbebetriebe in der Innenstadt ein, in einem Fall machten sie Beute im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 21.00 Uhr, bis zum Samstag, 08.05 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einem Lebensmittelmarkt in der Feldschmiede. Aus dem Inneren entwendeten die Täter unter anderem diverse Lebensmittel und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro, zudem richteten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an.

In ein weiteres Objekt in der Poststraße drangen Einbrecher vermutlich in derselben Nacht ein. Zunächst beschädigten sie mit einem Gullideckel eine Scheibe einer Tür des Bürogebäudes, ein gänzliches Zerstören gelang ihnen aufgrund der Doppelverglasung jedoch nicht. Schließlich stiegen die Täter nach Einschlagen über ein Fenster in das Objekt ein, gelangten allerdings lediglich in das Treppenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten die Eindringlinge keine Beute. Die Tat fiel am Samstag gegen 16.00 Uhr auf.

In derselben Nacht gingen unbekannte Personen zudem einen Imbiss in der Feldschmiede an. Sie drangen über ein Fenster in das Innere des Ladens und versuchten vergeblich, dort einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Letztlich verließen die Einbrecher das Objekt ohne Beute.

In keinem der genannten Fälle gibt es Hinweise auf die Täter. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell