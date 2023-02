Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230209.4 Itzehoe: Anwohner löst mit Softairwaffe Polizeieinsatz aus

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 13:51 Uhr meldete ein Zeuge über Polizeinotruf, dass ein Mann in der Helenenstraße eine Langwaffe aus dem Fenster halten würde. Umgehend fuhren Polizeibeamte zum Einsatzort und trafen dort auf einen 62jährigen Itzehoer, der diesen Einsatz so nicht geplant hatte und vom Erschienen der Polizei überrascht war. Da vor dem Gebäude Krähen den abgestellten Müll auseinander wühlten, versuchte der Anwohner, diese mit einer Softair-Waffe zu vergrämen und hielt diese aus dem Fenster. Es folgte die Beschlagnahme der Softair-Waffe und ein Bericht an die zuständige Waffenbehörde.

