POL-RBK: Wermelskirchen - Unbekannte seilen Puppenkopf von Fußgängerbrücke ab

Leichlingen (ots) - Am gestrigen Dienstag (07.02.) schlossen die Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Friedensstraße gegen 19 Uhr die Wohnungstür auf und bemerkten zwei dunkel gekleidete Männer in ihrem Flur. Die Täter flüchteten sofort über den Balkon fußläufig in Richtung Brückenstraße und wurden zuletzt im Bereich einer dortigen Kindertagesstätte ...

mehr