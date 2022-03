Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrerin kollidiert in Calenberger-Neustadt mit Pkw und wird schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 02.03.2022, sind auf der Lavesallee in Hannovers Calenberger-Neustadt ein 29-jähriger Pkw-Fahrer und eine Rennradfahrerin zusammengestoßen. Die 30-jährige Frau wurde beim Überqueren der Straße vom Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die Frau gegen 17:50 Uhr den Radweg der Gustav-Bratke-Allee in Richtung Lavesallee, um Letztere an einem Überweg zu kreuzen. Die Lavesallee ist in Richtung Linden-Süd mit drei Fahrspuren für den Individualverkehr ausgestattet. Als sich die 30-Jährige mit ihrem Rennrad auf dem mittleren der drei Fahrstreifen befand, erfasste sie ein schwarzer VW Golf von links. Beim Abbremsen rutschte sie von der Motorhaube und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Ein Ersthelfer versorgte die Verletzte sofort und alarmierte den Rettungsdienst, welcher die 30-Jährige in ein Krankenhaus brachte.

Laut Zeugen, die auf dem linken Fahrstreifen an einer Ampel hielten, stockte der Verkehr aufgrund erhöhten Fahrzeugaufkommens durch das Fußballspiel im Stadionbereich. Bei bislang ungeklärter Ampelphase für die Autofahrer war der 29-Jährige mit seinem schwarzen VW Golf laut Zeugen aus Richtung Friederikenplatz gekommen und auf der freien mittleren Spur an ihnen vorbeigefahren und daraufhin mit der Radfahrerin zusammengestoßen. Die rechte Spur wurde von den Abbiegenden aus die Gustav-Bratke-Straße genutzt, die Grünlicht hatten.

Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Speziell werden Personen gesucht, die sicher sagen können, welches Signallicht der Ampel für die Autofahrer der Lavesallee zum Zeitpunkt des Unfalls galt. Auskunftspersonen melden sich bitte beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888. /desch, nash

