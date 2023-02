Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230210.3 Itzehoe: Drei Einsätze mit minderjährigen Ladendieben in der Feldschmiede

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag musste die Polizei gleich dreimal ausrücken und ein Drogeriegeschäft in der Feldschmiede aufsuchen, nachdem es zu einem Ladendiebstahl kam. Gegen Mittag versuchte eine 10jährige Itzehoerin, diverse Schminkartikel unbezahlt aus dem Geschäft zu befördern und wurde hierbei beobachtet und festgehalten. Kurz danach steckte sich ein 9jähriger Junge aus Itzehoe diskret einen Schokoladenriegel in die Tasche und wurde entdeckt. Am Nachmittag versuchte eine 14jährige Itzehoerin, Schminkartikel und Süßigkeiten einzustecken. Bei der Jugendlichen erfolgt eine Strafanzeige. Alle drei wurden nach einem Gespräch und der Erteilung eines Hausverbotes von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell