Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Worms (ots)

Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hörlestraße einzubrechen. Der oder die Täter hebelten an zwei Terrassentüren, jedoch ohne Erfolg. Ein Eindringen in das Haus ist nicht gelungen. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer im besagten Zeitraum in der Hörlestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

