POL-OB: Wer hat Unfall eines roten Range Rover beobachtet?

Oberhausen (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagvormittag (30.10.) an der Kreuzung Dorstener Straße / Auffahrt A 516 (Fahrtrichtung Arnheim). Ein 59-jähriger LKW-Fahrer wollte auf die Autobahn auffahren, während zur gleichen Zeit ein Radfahrer den Fahrradweg befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 62-jährige Radfahrer schwer verletzt worden ist. Ein Zeuge, der an der ...

