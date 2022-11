Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gemeinsame Jugendschutzkontrolle in Sonneberger Diskothek

Sonneberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.11.2022 führte die Polizeiinspektion Sonneberg gemeinsam mit dem Jugendamt des Landkreises Sonneberg eine Jugendschutzkontrolle in einer Sonneberger Diskothek durch. Der Schwerpunkt dieser Kontrolle lag insbesondere in der Überwachung der Einhaltung des Aufenthalts Minderjähriger bei einer öffentlichen Veranstaltung nach 24 Uhr, der Einhaltung des Verbots von Konsum an Tabakwaren sowie branntweinhaltiger Getränke durch Minderjährige und der Verletzung etwaiger Aufsichtspflichten durch erziehungsbeauftragte Personen. In der Gesamtschau wurden im Rahmen dieser Kontrolle keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte bzw. Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Sonneberg, der Einsatzunterstützung der Landspolizeiinspektion Saalfeld sowie des Jugendamtes des Landkreises Sonneberg.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell