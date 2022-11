LPI-SLF: Mehrere Strafanzeigen gegen zwei Beschuldigte

Pößneck (ots) - Unbekannte entwendeten vermutlich in der Nacht zum Donnerstag ein Quad im Wert von etwa 8.000 Euro, das unter dem Carport eines frei zugänglichen Grundstücks in der Neustädter Straße in Pößneck abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

