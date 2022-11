LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Schwarzatal (ots) - Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer war am 18.11.2022 (Freitag) gegen 20:30 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Mellenbach-Glasbach unterwegs und geriet auf Höhe der Feuerwehr zu weit auf die linke Fahrspur. Ein Ford musste ausweichen, jedoch kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel. Der Verursacher machte sich danach aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der ...

