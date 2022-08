Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Riegel: Fahrfehler mit Folgen

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Riegel: Am frühen Mittwochmorgen, 10.08.2022 gegen 05.30 Uhr kam ein 19-jähriger Suzuki-Fahrer mit seinem PKW auf der Hauptstraße aus bislang unbekannter Ursache nach rechts auf den Bordstein, geriet hierdurch in Schräglage und kippte mit seinem Fahrzeug um. Er rutschte über die Fahrbahn und beschädigte insgesamt drei geparkte Fahrzeuge entlang der Gegenfahrbahn. Der junge Mann konnte selbstständig aus dem Fahrzeug klettern und wurde bei dem Unfallgeschehen nur leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro.

