Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sattelzug kommt von Straße ab und kollidiert mit Baum

Espelkamp (ots)

Mit erheblichem Aufwand geborgen werden musste am Montagabend auf dem Stadtweg eine zuvor verunfallte MAN-Sattelzugmaschine mit Auflieger. Dessen Fahrer war den Erkenntnissen zufolge mit geladener Wellpappe gegen 14.30 Uhr auf dem Stadtweg in Fahrtrichtung Isenstedt von der Herforder Straße (B 239) kommend unterwegs gewesen und kurz hinter dem genannten Kreuzungsbereich im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge kollidierte der Lastwagen mit einem Baum und geriet in einen Straßengraben, wo er in Schieflage erheblich beschädigt zum Stillstand kam. Dessen Fahrer, ein 60-jähriger Mann aus Espelkamp, blieb unverletzt.

Zur Bergung des Lastwagens wurde die Unfallstelle zeitweise vollgesperrt. Eine Spezialfirma konnte den LKW am späten Abend mit zwei Kränen aus seiner misslichen Lage befreien. Dazu musste nicht nur der betroffene Baum von der Feuerwehr gefällt, sondern mit einem angeforderten Bagger auch Erdreich bewegt werden. Den Sachschaden taxierte man vor Ort auf rund 180.000 Euro.

