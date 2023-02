Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: vier verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 65.000 Euro nach Unfall auf der K 1075

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 10.50 Uhr auf der Kreisstraße 1075 zwischen Deckenpfronn und Gärtringen ein Unfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 53 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Richtung Deckenpfronn unterwegs, als er im Bereich einer leichten Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr abkam und mit einem VW kollidierte, der in Richtung Gärtringen fuhr. Beide PKW gerieten hierauf ins Schleudern. Der Mercedes kam nach links in den angrenzenden Acker ab, der VW kam auf der Kreisstraße zum Stehen. Eine 43 Jahre alte Skoda-Fahrerin, die sich hinter dem Mercedes befunden hatte, konnte dem VW nicht mehr ausweichen und fuhr auf. Der 53-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 36-jährige VW-Fahrer, die 43 Jahre alte Frau und ihre 22-jährige Beifahrerin erlitten ebenfalls Verletzungen. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme hatten die Einsatzkräfte der Polizei Atemalkoholgeruch bei dem 53-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die K 1075 bis gegen 15.00 Uhr voll gesperrt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Gärtringen befand sich mit drei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten vor Ort. Die Straßenmeisterei Herrenberg war mit vier Fahrzeugen und fünf Mitarbeitenden ausgerückt. Da auch Erdreich durch auslaufende Betriebsstoffe kontaminiert wurde, befand sich das Umweltamt des Landratsamts Böblingen ebenfalls im Einsatz. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 65.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell