POL-LB: BAB 81/Gerlingen: KORREKTUR: Liegen gebliebener Lkw sorgt aktuell für Stau

Ludwigsburg (ots) - Nachdem eine 70-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 13:45 Uhr ein elfjähriges Mädchen in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee mit rassistischen Äußerungen beleidigte, ermittelt die Polizei nun gegen die Frau. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stand das Mädchen vor der 70-Jährigen in der Warteschlange an einem Verkaufsstand, als diese sich an dem Kind vorbeigedrängelt haben soll ...

