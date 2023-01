Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 29.01.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbrecher unterwegs - Klein-Welzheim

Die Abwesenheit der jeweiligen Hausbewohner nutzten Einbrecher am Samstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:35 Uhr, um in zwei Einfamilienhäuser in der Spessartstraße und im Ziegelweg im Seligenstädter Ortsteil Klein-Welzheim einzudringen. In beiden Fällen nutzten der oder die Täter den rückwärtigen Bereich der Anwesen, um in die Häuser zu gelangen. In der Spessartstraße wurde die Terrassentür aufgehebelt, im Ziegelweg die Kellertür aufgebrochen. Beide Anwesen wurden gänzlich durchsucht und durchwühlt. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten hierbei Bargeld, Münzen, Schmuck und Laptops. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich Ziegelweg und Spessartstraße wahrgenommen haben und hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer der Kriminalpolizei 069-8098-1234 oder der Polizei Seligenstadt 06182-89300 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 29.01.2023, RENKER, PvD

