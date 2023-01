Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Ein Leichtverletzter nach Unfall an Kreuzung; Jugendliche im Bus sexuell belästigt: Fahrgäste bitte melden!; Diebe stahlen Audi Q 7 und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer sah die Autodiebe? - Offenbach

(jm) Autodiebe waren in der Nacht zum Donnerstag in Offenbach zugange: Zwischen 18.30 und 8 Uhr stahlen sie in der Ahornstraße (40er-Hausnummern) einen Toyota Land Cruiser. An dem weißen Toyota waren OF-Kennzeichen angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeuges geben können, melden sich bitte unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234.

2. Zeugen nach Sachbeschädigung an Kirche gesucht - Dietzenbach

(fg) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Donnerstagvormittag, 11 Uhr, an einem Zugangstor der dortigen Kirche in der Straße "Am Steinberg" (80er-Hausnummern) begangen wurde. Im besagten Tatzeitraum beschädigten Unbekannte das Zugangstor, um offenbar in einen überdachten Vorraum zu gelangen; hierbei entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Möglicherweise könnte eine Gruppe Jugendlicher, die sich wohl dort aufgehalten hat, für die Sachbeschädigung verantwortlich sein. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

3. Ein Leichtverletzter nach Unfall an Kreuzung - Dietzenbach

(fg) Am Mittwochmorgen ereignete sich an der Kreuzung der Weiher/Wiesenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 47 Jahre alter Mercedes-Mitfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 8.15 Uhr war eine 35 Jahre alte Frau aus Breuberg (Odenwaldkreis) in ihrem grauem Opel Crosslab auf der Weiherstraße unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 74-Jähriger Dietzenbacher in einer schwarzen Mercedes E-Klasse die Wiesenstraße. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der 47 Jahre alte Beifahrer des Mercedes leichte Verletzungen am Knie zuzog. Er gab gegenüber der eingesetzten Streifenbesatzung an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Offenbar übersah die 35-Jährige den vorfahrtsberechtigten Mercedes, weshalb es zur Kollision kam. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 32.500 Euro. Nach dem Zusammenprall wurde der Mercedes auf ein Grundstück im Bereich der 40er-Hausnummern geschleudert. Hierbei wurden eine Straßenlaterne sowie der Grundstückszaun über eine Länge von rund zehn Metern beschädigt. Hinweisgeber zum Unfallgeschehen melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

4. Jugendliche im Bus sexuell belästigt: Fahrgäste bitte melden! - Seligenstadt

(aa) Nachdem eine Jugendliche am Mittwochabend in der Eisenbahnstraße beim Ausstieg aus dem Bus am Bahnhof von einem Fahrgast sexuell belästigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Die junge Frau war in Froschhausen in der Anne-Frank-Straße in den Buslinie 85 nach Zellhausen eingestiegen und hatte sich ganz nach hinten gesetzt. Zwei Sitzreihen vor ihr saß ein etwa 45 Jahre alter und 1,70 Meter großer Mann. Bereits auf der Fahrt hat der Unbekannte sie mehrfach in einer beschämenden Art und Weise angeschaut. Als die Jugendliche dann gegen 19.40 Uhr für ihren Ausstieg an dem Mann vorbeiging, griff er ihr unsittlich an den hinteren Oberschenkel. Der Täter war schlank, hatte kurze schwarze Haare und einen kurzen grauen Bart. Er trug einen grauen Mantel, Bluejeans und schwarze Lederschuhe. Er blieb im Bus. Die Kriminalpolizei bittet nun die anderen Fahrgäste und Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugensuche nach Schockanruf und Übergabe von Wertsachen - Nidderau

(aa) Nach einem Schockanruf und der Übergabe von Wertsachen am Mittwochabend in Eichen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Melden sollen sich bitte Anwohner oder Passanten, denen rund um die Hochstraße ein verdächtiger dunkler/grauer Pkw aufgefallen ist. In solch ein Auto war der etwa 1,70 Meter große Abholer eingestiegen. Zuvor hatte das Opfer gegen 22.15 Uhr ihm Wertsachen übergeben. Der Täter hatte kurzes lockiges Haar, war leicht untersetzt und dunkel gekleidet. Hinweise bitte an: 06181 100-123.

2. Wer sah den Einbruch in die Shisha-Bar? - Maintal

(fg) Am frühen Freitagmorgen brachen zwei Unbekannte in eine Shisha-Bar in der Straße "Am Kreuzstein" ein und flüchteten offenbar unvollendeter Dinge, da ein akustischer Alarm ausgelöst worden war. Gegen 2.45 Uhr schlugen die Eindringlinge eine Fensterscheibe der Bar ein. Einer der Unbekannten kletterte ersten Erkenntnissen zufolge im Anschluss durch die beschädigte Scheibe ins Innere, während der Komplize vor den Räumlichkeiten wartete. Vermutlich aufgrund der akustischen Alarmauslösung machten sich die beiden Unbekannten davon. Einer der Täter war schlank und mit einer Steppjacke mit Kapuze sowie einer dunklen Hose bekleidet. Der Komplize hatte eine kräftige Statur und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Zeugensuche: Betrüger erbeutete Bargeld - Freigericht/Somborn

(fg) Die Polizei sucht nach einem Betrüger, der sich am Donnerstagnachmittag in der Heinestraße als Handwerker ausgab und unter diesem Vorwand bei einer Anwohnerin Bargeld erbeutete. Gegen 13.15 Uhr klingelte der etwa 35 Jahre alte Mann von normaler Statur an der Wohnungstür des Einfamilienhauses und gab an, dass es in der Straße einen Wasserohrbruch gegeben hätte. Daher müsse er nun Durchfluss im Haus kontrollieren. Kurz nach dem Verlassen des Hauses stellte die Anwohnerin fest, dass sie offenbar auf einen Betrüger hereingefallen war. Aus der Handtasche entwendete der Eindringling, der eine dunkelblaue Daunenjacke trug und einen Oberlippenbart hatte, Bargeld. Zuvor soll der Unbekannte auch an einem Nachbarhaus geklingelt haben. Die Kriminalpolizei erhofft sich weitere Zeugenhinweise und bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 06051 827-0.

4. Diebe stahlen Audi Q 7 - Bad Soden-Salmünster

(jm) Unbekannte stahlen in der Nacht zum Donnerstag in der Marburger Straße einen geparkten Audi Q 7. Das hochwertige graue Fahrzeug, an dem MKK-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 19 und 7 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des SUV unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 27.01.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell