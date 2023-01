Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen - Mutmaßlicher Tankstellenräuber vorläufig festgenommen

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 26.01.2023

Mutmaßlicher Tankstellenräuber vorläufig festgenommen - Hanau

(cl) Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Leipziger Straße vor rund zwei Wochen (wir berichten) konnten die Ermittler nun einen 20-jährigen Hanauer vorläufig festnehmen. Er soll am Freitagabend (13. Januar) den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und unter Vorhalt eines Messers einen Angestellten zur Herausgabe des Geldes aufgefordert haben. Intensive Ermittlungen erhärteten den dringenden Tatverdacht gegen den Heranwachsenden. Am Montag durchsuchten die Ermittler des Kommissariats 11 aus Hanau, nach einem entsprechenden Beschluss des Amtsgerichts Hanau, die Wohnung des Tatverdächtigen. Ihn selbst konnten die Beamten nicht antreffen. Am Dienstagmorgen stellte sich der Beschuldigte im Beisein seines Rechtsanwaltes den Kripobeamten und legte ein vollumfängliches Geständnis ab. Auf den Tatverdächtigen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Offenbach, 26.01.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell