Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 28.01.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Abschleppfahrzeug brennt- Mühlheim am Main

Am frühen Samstagmorgen wird der Feuerwehr ein Brand auf einem Firmengelände Am Wingertsberg gemeldet. Beim Eintreffen stand ein vor einer Lagerhalle geparktes Abschleppfahrzeug in Vollbrand. Durch das rasche Löschen durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das nebenstehende Gebäude verhindert werden. Die Fassade wurde allerdings beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher wurden gestört - Hanau- Steinheim

Über die Terrassentür wollten am Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, 2 circa 20 Jahre alte Männer mutmaßlich in ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Paul-Straße einbrechen. Durch einen aus dem Fenster schauenden aufmerksamen Nachbarn wurden die mit blauer und beiger Winterjacke bekleideten Gauner gestört und rannten in Richtung Otto-Hahn-Straße davon. Der Zeuge konnte noch mitteilen, dass einer der Täter einen Vollbart und der andere eine Hornbrille trug.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 28.01.2023, Susanne Röhling, PvD

