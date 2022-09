Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung und Beleidigung

Gerolstein (ots)

Am 21.09.2022 gegen 19:00 Uhr gerieten mehrere Personen im Bereich des Kyllwegs miteinander zunächst in einen verbalen Streit, welcher derart ausuferte, dass ein 44-jähriger wohnsitzloser Mann eine junge Frau in ehrverletzter Art und Weise beleidigte.

Der 20-jährige Bekannte der jungen Frau, wollte den 44-Jährigen im Anschluss zur Rede stellen, was in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, in deren Verlauf der 44-Jährige zu Boden ging und geschlagen wurde.

Da sich die Schilderungen des Sachverhalts durch die angetroffenen Beteiligten widersprechen, dürfen potentielle Zeugen gebeten werden, sich bei der Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell