POL-PDWIL: Erneut zwei drogenbeeinflusste Fahrzeugführer festgestellt

Bitburg (ots) - In der vergangenen Nacht kam es um 24:00 Uhr in Steinborn zu einer Brandmeldung in einem Wohnhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein eingestecktes Lagegerät vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand gesetzt hat. Die beiden 23- und 24-jährigen Bewohner des Hauses wurden durch den auslösenden Rauchmelder rechtzeitig geweckt und ...

mehr