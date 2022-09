Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei leicht verletzte Personen nach Zimmerbrand durch defektes Ladegerät

Bitburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es um 24:00 Uhr in Steinborn zu einer Brandmeldung in einem Wohnhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein eingestecktes Lagegerät vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand gesetzt hat. Die beiden 23- und 24-jährigen Bewohner des Hauses wurden durch den auslösenden Rauchmelder rechtzeitig geweckt und konnten das Haus verlassen. Sie wurden wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in das Krankenhaus Bitburg eingeliefert. Am Wohnhaus bzw. im Zimmer des Brandortes entstand nur geringer Sachschaden, da die Bewohner das Feuer vor dem Verlassen des Hauses selbst löschen konnten.

